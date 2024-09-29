За неделю РФ применила почти 900 авиабомб, более 300 дронов по Украине, - Зеленский

За неделю РФ применила по Украине почти 900 КАБов и больше 300 "Шахедов". Также оккупанты запустили больше 40 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"В общей сложности только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет", - рассказал он.

По словам президента, этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира - единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию из-за войны.

Реация на обстрел Запорожья

Кроме того, Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья.

"Российский удар по Запорожью сегодня - авиабомбами. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги", - рассказал он.

По данным главы государства, в общей сложности были ранены 13 человек, двоих удалось спасти из-под завалов.

"Я благодарю все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас продолжается разбор завалов", - добавил он.