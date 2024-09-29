За неделю РФ применила почти 900 авиабомб, более 300 дронов по Украине, - Зеленский
За неделю РФ применила по Украине почти 900 КАБов и больше 300 "Шахедов". Также оккупанты запустили больше 40 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"В общей сложности только за одну эту неделю российская армия применила почти 900 авиационных бомб, более 300 "Шахедов" и более 40 ракет", - рассказал он.
По словам президента, этот российский террор не знает пауз, и его можно остановить только единством мира - единством в поддержке Украины и единством в давлении на Россию из-за войны.
Реация на обстрел Запорожья
Кроме того, Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья.
"Российский удар по Запорожью сегодня - авиабомбами. Повреждены обычные жилые дома, в одном из них разрушен подъезд. Также есть повреждения городской инфраструктуры, железной дороги", - рассказал он.
По данным главы государства, в общей сложности были ранены 13 человек, двоих удалось спасти из-под завалов.
"Я благодарю все службы, которые оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь людям. Сейчас продолжается разбор завалов", - добавил он.
Обстрелы РФ по Украине
Российские войска 13 авиабомбами атаковали Запорожье утром 29 сентября. На данный момент известно о 13 пострадавших, двух удалось спасти из-под завалов. Разрушения есть в трех районах города, в том числе разрушены жилые дома и многоэтажка, поврежден вокзал.
Буквально утром 28 сентября оккупанты дважды подряд ударили по медучреждению в Сумах. На момент атаки там находились почти 90 пациентов. Россияне атаковали город тремя дронами. По последним данным 10 людей погибли, в том числе полицейский, и больше 20 получили ранения.
Кроме того, утром 27 сентября российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог Днепропетровской области. Под ударом оказалось управление полиции. Шесть людей пострадали, четверо погибли.
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