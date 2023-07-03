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Тиждень думав, що сказати. Шойгу відреагував на бунт Пригожина

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Понеділок 03 липня 2023 14:32
Тиждень думав, що сказати. Шойгу відреагував на бунт Пригожина Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вирішив відреагувати на переворот, який лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та його найманці здійснили понад тиждень тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шойгу, якого цитує ТАСС.

"Не можу не торкнутися ще одного питання, вичерпні відповіді на яке вже дав наш верховний головнокомандувач. Йдеться про спробу 23-25 червня дестабілізувати обстановку в Росії. Ці плани провалилися насамперед тому, що особовий склад збройних сил виявив вірність присязі та військовому обов'язку", - сказав він на селекторній нараді із керівним складом Збройних сил Росії.

Міністр оборони РФ заявив, що провокація Пригожина нібито не вплинула на дії угруповань військ. За його словами, солдати продовжили вирішувати покладені на них завдання.

Переворот Пригожина

24 червня лідер ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль "Ростов", а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.

При цьому станом на 1 липня переміщення найманців до Білорусі не фіксували.

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