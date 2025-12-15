UA

За тиждень ДТЕК повернув світло понад мільйону родин після обстрілів

Фото: ДТЕК повернув світло понад мільйону родин після обстрілів (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад мільйону родин, що були без електрики внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, шо найважча ситуація - на Донеччині та Одещині. З 8 по 14 грудня енергетикам вдалося відновити електропостачання 378,2 тисяч осель на Донеччині, що страждає від наслідків активних бойових дій на території регіону.

За цей же період вдалося повернути світло у 325,1 тисяч домівок на Одещині, що потерпає від наслідків найзначніших атак на територію регіону.

Так само на Дніпропетровщині, яка продовжує потерпати як від ворожих атак, так і від близькості лінії фронту з 8 по 14 грудня вдалося повернути світло у понад 314,4 тисяч осель місцевих мешканців, знеструмлених обстрілами. 

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло 180 тисячам родин Одещини, чиї оселі знеструмлювались внаслідок масованої атаки.

