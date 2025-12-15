RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

За неделю ДТЭК вернул свет более миллиона семей после обстрелов

Фото: ДТЭК вернул свет более миллиона семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более миллиона семей, которые были без электричества в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что самая тяжелая ситуация - в Донецкой и Одесской областях. С 8 по 14 декабря энергетикам удалось восстановить электроснабжение 378,2 тысяч домов в Донецкой области, страдающей от последствий активных боевых действий на территории региона.

За этот же период удалось вернуть свет в 325,1 тысяч домов в Одесской области, страдающей от последствий значительных атак на территорию региона.

Так же на Днепропетровщине, которая продолжает страдать как от вражеских атак, так и от близости линии фронта с 8 по 14 декабря удалось вернуть свет в более 314,4 тысяч домов местных жителей, обесточенных обстрелами.

 

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова вернул свет 180 тысячам семей Одесской области, чьи дома обесточивались в результате массированной атаки.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия