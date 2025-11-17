UA

Економіка

За тиждень ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин після обстрілів

Фото: ДТЕК повернув світло 800 тисячам родин за тиждень після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад 800 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені після ворожих атак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

«З 10 по 16 листопада енергетики операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі змогли повністю чи частково відновити електропостачання 727 населених пунктів. Завдяки цьому світло вдалося повернути в домівки понад 800 тисячам родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей», - йдеться в ньому.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині. Тут за тиждень енергетики повернули світло понад 623 тисячам родин.

Водночас Дніпропетровщина також продовжує потерпати від ворожих атак. За тиждень ремонтні бригади відновили електропостачання для майже 90 тисяч родин.

В той же час на Одещині протягом тижня енергетики відновили електрику для 87 тисяч сімей.

У свою чергу на Київщині за цей період енергетики повернули електропостачання 4 тисячам родин.

Нагадаємо, минулого місця енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 3 мільйонам родин, чиї домівки були без електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, протягом вересня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

А в серпні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.

Також протягом липня енергетики ДТЕК повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

