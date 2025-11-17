За неделю ДТЭК вернул свет 800 тысячам семей после обстрелов

"С 10 по 16 ноября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 727 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома более 800 тысячам семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей", - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области. Здесь за неделю энергетики вернули свет более 623 тысячам семей.

В то же время Днепропетровщина также продолжает страдать от вражеских атак. За неделю ремонтные бригады восстановили электроснабжение для почти 90 тысяч семей.

В то же время в Одесской области в течение недели энергетики восстановили электричество для 87 тысяч семей.

В свою очередь в Киевской области за этот период энергетики вернули электроснабжение 4 тысячам семей.