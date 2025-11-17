За неделю ДТЭК вернул свет 800 тысячам семей после обстрелов

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более 800 тысяч семей, чьи дома были обесточены после вражеских атак.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"С 10 по 16 ноября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 727 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома более 800 тысячам семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей", - говорится в нем.
Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области. Здесь за неделю энергетики вернули свет более 623 тысячам семей.
В то же время Днепропетровщина также продолжает страдать от вражеских атак. За неделю ремонтные бригады восстановили электроснабжение для почти 90 тысяч семей.
В то же время в Одесской области в течение недели энергетики восстановили электричество для 87 тысяч семей.
В свою очередь в Киевской области за этот период энергетики вернули электроснабжение 4 тысячам семей.
Напомним, в прошлом месяце энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 3 миллионам семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.
Напомним, в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.
А в августе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.
Также в течение июля энергетики ДТЭК вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.