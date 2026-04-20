ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Відповідь WHOOP: Google готує фітнес-браслет Fitbit Air без екрану

12:22 20.04.2026 Пн
2 хв
Google готує до виходу свій найлегший фітнес-гаджет
aimg Ольга Завада
Відповідь WHOOP: Google готує фітнес-браслет Fitbit Air без екрану Google створює браслет Fitbit без екрана (колаж: РБК-Україна)

Google представила принципово новий тип фітнес-трекера: гаджет позбавлений дисплея та орієнтований на максимально точний збір біометричних даних. Очікується, що вихід браслета супроводжуватиметься зміною програмної екосистеми, де звичні сервіси Fitbit остаточно перейдуть під бренд Google Health.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на 9to5Google.

Більше цікавого: Opera дозволила вбудувати ChatGPT та Claude прямо у браузер: як це працює

Ключовою особливістю новинки стане повна відсутність екрана.

Інженери зазначають, що таке рішення дозволило повністю зосередитися на ергономіці пристрою. А назва "Air" прямо вказує на концепцію надлегкого пристрою, який не відчувається на руці під час цілодобового носіння.

Конструкція складається з компактної алюмінієвої капсули, що кріпиться за допомогою щільних текстильних або силіконових ремінців. Розробники підкреслюють: така форма ідеально підходить для професійних атлетів та тих, хто шукає точний трекер для моніторингу сну, який не заважає вночі та не відволікає світлом дисплея.

Технічні можливості фітнес-трекера

Відмова від енерговитратного екрана дозволила Google Fitbit Air суттєво випередити звичайні смарт-годинники за часом роботи. За попередніми даними, браслет зможе працювати без підзарядки до двох тижнів.

Весь внутрішній простір капсули займають оновлені датчики для вимірювання варіабельності серцевого ритму (HRV), насиченості крові киснем та температури шкіри. Усі дані передаються безпосередньо у смартфон, де за допомогою штучного інтелекту Google Health Coach формується детальна аналітика про готовність організму до навантажень.

Професійним амбасадором та консультантом із продуктивності для нової лінійки став чотириразовий чемпіон НБА Стівен Каррі, який уже кілька місяців тестує браслет у реальних умовах.

Нова екосистема Google Health

Випуск Fitbit Air стане частиною переходу компанії до єдиної платформи Google Health. Відомо, що підписка Fitbit Premium отримає нову назву, а сервіси персональних порад будуть інтегровані з нейромережею Gemini.

Користувачі зможуть отримувати персоналізовані звіти про стан здоров'я у текстовому форматі, а ставити запитання можна буде безпосередньо у додатку. Розробники переконані: такий підхід робить браслет не просто датчиком, а повноцінним інструментом для управління фізичним станом.

Офіційний дебют Google Fitbit Air прогнозують на конференції Google I/O 2026 вже у травні.

Читайте більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google
Новини
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи