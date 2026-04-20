Відповідь WHOOP: Google готує фітнес-браслет Fitbit Air без екрану

Google представила принципово новий тип фітнес-трекера: гаджет позбавлений дисплея та орієнтований на максимально точний збір біометричних даних. Очікується, що вихід браслета супроводжуватиметься зміною програмної екосистеми, де звичні сервіси Fitbit остаточно перейдуть під бренд Google Health.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на 9to5Google .

Ключовою особливістю новинки стане повна відсутність екрана.

Інженери зазначають, що таке рішення дозволило повністю зосередитися на ергономіці пристрою. А назва "Air" прямо вказує на концепцію надлегкого пристрою, який не відчувається на руці під час цілодобового носіння.

Конструкція складається з компактної алюмінієвої капсули, що кріпиться за допомогою щільних текстильних або силіконових ремінців. Розробники підкреслюють: така форма ідеально підходить для професійних атлетів та тих, хто шукає точний трекер для моніторингу сну, який не заважає вночі та не відволікає світлом дисплея.

Технічні можливості фітнес-трекера

Відмова від енерговитратного екрана дозволила Google Fitbit Air суттєво випередити звичайні смарт-годинники за часом роботи. За попередніми даними, браслет зможе працювати без підзарядки до двох тижнів.

Весь внутрішній простір капсули займають оновлені датчики для вимірювання варіабельності серцевого ритму (HRV), насиченості крові киснем та температури шкіри. Усі дані передаються безпосередньо у смартфон, де за допомогою штучного інтелекту Google Health Coach формується детальна аналітика про готовність організму до навантажень.

Професійним амбасадором та консультантом із продуктивності для нової лінійки став чотириразовий чемпіон НБА Стівен Каррі, який уже кілька місяців тестує браслет у реальних умовах.

Нова екосистема Google Health

Випуск Fitbit Air стане частиною переходу компанії до єдиної платформи Google Health. Відомо, що підписка Fitbit Premium отримає нову назву, а сервіси персональних порад будуть інтегровані з нейромережею Gemini.

Користувачі зможуть отримувати персоналізовані звіти про стан здоров'я у текстовому форматі, а ставити запитання можна буде безпосередньо у додатку. Розробники переконані: такий підхід робить браслет не просто датчиком, а повноцінним інструментом для управління фізичним станом.

Офіційний дебют Google Fitbit Air прогнозують на конференції Google I/O 2026 вже у травні.