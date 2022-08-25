"Титаник" пришел к своему айсбергу. Больше всего от своей агрессии пострадает сама РФ, - Зеленский

"Россия подготовила и нашему государству, и Европе, и миру много проблем, кризисов, катастроф. Но наибольшей катастрофе все же подвергнется она сама. Само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля. И как бы они не пытались остаться на плаву, у них это не получится", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина вместе с международными партнерами будет давить на государство-агрессора по всем фронтам: на передовой, на политическом фронте, в экономических вопросах и информационной сфере.

Президент добавил, что Россия ответит за каждый обстрел украинских городов.