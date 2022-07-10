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Резников прогнозирует распад России: закончит свою жизнь, как разные страны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 21:41
Резников прогнозирует распад России: закончит свою жизнь, как разные страны Фото: Алексей Резников, министр обороны (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Война России против Украины окончательно положит конец империи. РФ распадется на разные страны.

Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Резников отметил, что демократический мир объединился, чтобы одержать победу над Россией.

"Мы уверены, что родилась антикремлевская коалиция. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах, они вкладывают в нас не только деньги, но и надежду своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны выиграть эту войну вместе", - сказал он.

Министр обороны добавил, что даже старые союзы Путина с Венгрией и Казахстаном распались. Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал поддерживать санкции против России.

Напомним, Казахстан не будет признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Кроме этого, Россия снизила темпы отгрузки казахстанской нефти, а позднее приказала Каспийскому трубопроводному консорциуму приостановить деятельность на 30 дней.

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Российская Федерация Алексей Резников
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