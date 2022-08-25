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"Титанік" прийшов до свого айсбергу. Найбільше від своєї агресії постраждає сама РФ, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська Федерація спричинила чимало проблем Україні, а також іншим державам світу, та найбільших страждань від свого нападу зазнає сама країна-агресор.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Росія підготувала і нашій державі, і Європі, і світу багато проблем, криз, катастроф. Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама. Сама держава-терорист. Цей "Титанік" прийшлов до свого айсбергу 24 лютого. І як би вони не намагались залишитись на плаву, у них це не вийде", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна разом з міжнародними партнерами буде тиснути на державу-агресора по всіх фронтах: на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях та інформаційній сфері.

Президент додав, що Росія відповість за кожен обстріл українських міст.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що українці на власні очі побачать розпад Росії. Він зазначив, що РФ більше не буде функціонувати у тому вигляді, в якому вона існує зараз.

Міністр оборони Олексій Резніков також заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії, держава-агресор розпадеться на різні країни.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України