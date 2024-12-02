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За "тисячу Зеленського" можна купити військові облігації: інструкція Мінфіну

Україна, Понеділок 02 грудня 2024 11:05
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За "тисячу Зеленського" можна купити військові облігації: інструкція Мінфіну Фото: Тисячу Зеленського можна витратити на військові облігації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тисячу гривень "Зимової підтримки" можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

"Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони", - йдеться в повідомленні.

Як отримати виплату через застосунок Дія на картку "Національний кешбек"

  • Встановіть або оновіть мобільний застосунок Дія до останньої версії.
  • Авторизуйтеся в застосунку Дія.
  • В розділі Сервіси оберіть Зимову єПідтримку.
  • Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку "Розпочати".
  • Оберіть для кого призначена виплата (для себе або для дитини).
  • Оберіть рахунок для виплати.
  • Надішліть заяву на отримання виплати.

Як придбати військові облігації через застосунок Дія

  • У Послугах знайдіть військові облігації.
  • Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.
  • Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.
  • Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.
  • Перевірте та відправте запит до обраного партнера.
  • Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

Тисяча Зеленського

Програма виплати тисячі гривень кожному українцю діятиме упродовж грудня 2024 року - лютого 2025 року через: Дію, "Укрпошту" та банки-партнери. 4 грудня розпочнеться надання допомоги через Укрпошту, а 10 грудня подача заявок на отримання допомоги через банки.

Витратити кошти, нараховані на банківську картку, можна буде до кінця 2025 року. Кошти, які доставлятиме "Укрпошта" пенсіонерам та людям з інвалідністю можна буде використати до березня 2025 року.

Отримані гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

Нагадаємо, з початку війни у 2022 році Мінфін оголосив про випуск "військових облігацій". Вони є звичайними облігаціями внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Як завив голова НБУ Андрій Пишний, ставки за державними облігаціями коливаються в межах 12,6%-17,4%. Але вони є більш привабливими, ніж депозити, оскільки на них немає податку на доходи фізичних осіб.

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