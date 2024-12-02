За "тысячу Зеленского" можно купить военные облигации: инструкция Минфина

Тысячу гривен "Зимней поддержки" можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне составляет 1000 грн. Инвестируемые средства будут направлены на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Как получить выплату через приложение Дія на карточку "Национальный кэшбек"

Установите или обновите приложение Дія до последней версии.

Авторизуйтесь в приложении Дія.

В разделе Сервисы выберите Зимнюю поддержку.

Ознакомьтесь с описанием программы и нажмите кнопку "Начать".

Выберите для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).

Выберите счет для выплаты.

Отправьте заявление на получение выплаты.

Как приобрести военные облигации через приложение

В Услугах найдите военные облигации.

Выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий.

Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.

Введите контактные данные и выберите карту єПідтримка, на которую получите выплаты через некоторое время.

Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру.

Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации.

Тысяча Зеленского

Программа выплаты тысячи гривен каждому украинцу будет действовать в течение декабря 2024 - февраля 2025 через: Дію, "Укрпочту" и банки-партнеры. 4 декабря начнется предоставление помощи через "Укрпочту", а 10 декабря подача заявок на получение помощи через банки.

Потратить средства, начисленные на банковскую карту, можно будет до конца 2025 года. Денежные средства, которые будет доставлять "Укрпочта" пенсионерам и людям с инвалидностью можно будет использовать до марта 2025 года.

Вырученные деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и т.д.