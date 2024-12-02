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За "тысячу Зеленского" можно купить военные облигации: инструкция Минфина

Украина, Понедельник 02 декабря 2024 11:05
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За "тысячу Зеленского" можно купить военные облигации: инструкция Минфина Фото: Тысячу Зеленского можно потратить на военные облигации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Тысячу гривен "Зимней поддержки" можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

"Номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне составляет 1000 грн. Инвестируемые средства будут направлены на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Как получить выплату через приложение Дія на карточку "Национальный кэшбек"

  • Установите или обновите приложение Дія до последней версии.
  • Авторизуйтесь в приложении Дія.
  • В разделе Сервисы выберите Зимнюю поддержку.
  • Ознакомьтесь с описанием программы и нажмите кнопку "Начать".
  • Выберите для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).
  • Выберите счет для выплаты.
  • Отправьте заявление на получение выплаты.

Как приобрести военные облигации через приложение

  • В Услугах найдите военные облигации.
  • Выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий.
  • Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.
  • Введите контактные данные и выберите карту єПідтримка, на которую получите выплаты через некоторое время.
  • Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру.
  • Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации.

Тысяча Зеленского

Программа выплаты тысячи гривен каждому украинцу будет действовать в течение декабря 2024 - февраля 2025 через: Дію, "Укрпочту" и банки-партнеры. 4 декабря начнется предоставление помощи через "Укрпочту", а 10 декабря подача заявок на получение помощи через банки.

Потратить средства, начисленные на банковскую карту, можно будет до конца 2025 года. Денежные средства, которые будет доставлять "Укрпочта" пенсионерам и людям с инвалидностью можно будет использовать до марта 2025 года.

Вырученные деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, а также на транспорт, мобильную связь, страхование и т.д.

Напомним, с начала войны в 2022 году Минфин объявил о выпуске "военных облигаций". Они являются обычными облигациями внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).

Как завил глава НБУ Андрей Пышный, ставки по государственным облигациям колеблются в пределах 12,6%-17,4%. Но они более привлекательны, чем депозиты, поскольку на них нет налога на доходы физических лиц.

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