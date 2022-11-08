До тисячі загиблих окупантів на добу: чому зростають втрати росіян на фронті

Також повідомляється, що на війні в Україні перебувають уже десятки тисяч мобілізованих російських.

"Їх кидають одразу на поле бою, щоб в авральному порядку відновлювати небоєздатні підрозділи", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що після поповнення своїх рядів окупанти наростили атаки одночасно на кількох ділянках фронту, які мають для них важливе значення. Так, за допомогою притоку новобранців загарбники намагаються не просто організувати оборону вже окупованих територій, а й проводити наступальні дії.

Російське командування кидає у бій зовсім непідготовлених та ненавчених солдатів. Звідси випливає зростання кількості загиблих загарбників, які ми бачимо в щоденному зведенні Генерального штабу. Так, якщо ще два тижні тому кількість втрат російської армії була в межах 200-500 осіб, то останнім часом вона сягає тисячі.

"Ми чули заяву головнокомандувача Валерія Залужного про те, що принаймні втричі збільшилася інтенсивність російських атак - до 80 атак на добу. Відповідно, атакуюча сторона зазнає божевільних втрат. Вони в три-п'ять, а іноді й у 10 разів більші, ніж втрати українських військових, які тримають оборону", - пояснив екс-начальник прес-служби Генштабу, полковник Владислав Селезньов.