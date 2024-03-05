Тисячі військових та одиниць техніки: сили НАТО відпрацьовують форсування річки Вісла в Польщі
Окремі підрозділи польської армії та країн НАТО відпрацьовують переправу через річку Вісла. До даних дій залучено понад 3,5 тисячі військовослужбовців і тисяча одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskeRadio24.
Зазначається, що на берегах Вісли визначені війська форсуватимуть річку в рамках навчань Steadfast Defender-24 та Dragon-24.
Навчання солдатів з Польщі та країн-членів НАТО є найбільшими маневрами такого роду, які відбуваються в Північноатлантичному альянсі за останні роки.
За тим як підрозділи дев'яти країн долають річку Вісла спостерігатимуть президенти Анджей Дуда та Ґітанас Науседа, а також польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.
"Для переправи через річку поблизу Квідзина будуть використовуватися спеціальні поромні переправи, а авіація забезпечуватиме охорону зброї, що транспортується", - йдеться в повідомленні.
Генерал Марек Соколовський, який командує навчаннями, пояснив, як триватиме операція.
За його словами, є три осі: польська, французька та британсько-німецька. На поромах перевозиться різна техніка в різних конфігураціях, яка узгоджена інженерно.
Створили надскладні умови
За словами заступника генерального командувача збройними силами генерала Цезарія Вишневського, для проведення операції було обрано березень, щоб максимально ускладнити умови.
"Не випадково ці навчання проводяться в березні. Ми хотіли створити певні виклики для наших саперів та інженерних військ, тому що переходити посеред літа набагато легше, але справа не в тому, щоб це було легко, а в тому, щоб добре потренуватися в найскладніших умовах", - додав він.
Генерал підкреслив, що ідея навчань полягає в тому, щоб перекинути війська дуже швидко перед конфліктом у разі фази кризи.
Навчання НАТО
У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, що приймають, і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників. У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.
Також у Середземному морі біля берегів острова Сицилія вранці 26 лютого розпочалися морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Manta. Навчання є платформою для тестування та зміцнення можливостей реагування Альянсу на кризи.
9 лютого в Тихому океані стартували авіаційні навчання США та союзників, у яких візьмуть участь понад 80 літаків. Центром навчань став острів Гуам. В ході навчань, що тривали до 23 лютого, війська союзників взяли участь у тренуваннях медичної евакуації та навчаннях зі скидання особового складу та вантажів.
Вчора на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочались масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24, які триватимуть до 15 березня. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії.
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