Тисячі військових та одиниць техніки: сили НАТО відпрацьовують форсування річки Вісла в Польщі

Окремі підрозділи польської армії та країн НАТО відпрацьовують переправу через річку Вісла. До даних дій залучено понад 3,5 тисячі військовослужбовців і тисяча одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskeRadio24 .

Зазначається, що на берегах Вісли визначені війська форсуватимуть річку в рамках навчань Steadfast Defender-24 та Dragon-24.

Навчання солдатів з Польщі та країн-членів НАТО є найбільшими маневрами такого роду, які відбуваються в Північноатлантичному альянсі за останні роки.

За тим як підрозділи дев'яти країн долають річку Вісла спостерігатимуть президенти Анджей Дуда та Ґітанас Науседа, а також польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

"Для переправи через річку поблизу Квідзина будуть використовуватися спеціальні поромні переправи, а авіація забезпечуватиме охорону зброї, що транспортується", - йдеться в повідомленні.

Генерал Марек Соколовський, який командує навчаннями, пояснив, як триватиме операція.

За його словами, є три осі: польська, французька та британсько-німецька. На поромах перевозиться різна техніка в різних конфігураціях, яка узгоджена інженерно.

Створили надскладні умови

За словами заступника генерального командувача збройними силами генерала Цезарія Вишневського, для проведення операції було обрано березень, щоб максимально ускладнити умови.

"Не випадково ці навчання проводяться в березні. Ми хотіли створити певні виклики для наших саперів та інженерних військ, тому що переходити посеред літа набагато легше, але справа не в тому, щоб це було легко, а в тому, щоб добре потренуватися в найскладніших умовах", - додав він.