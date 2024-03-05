Тысячи военных и единиц техники: силы НАТО отрабатывают форсирование реки Висла в Польше

Отдельные подразделения польской армии и стран НАТО отрабатывают переправу через реку Висла. К данным действиям привлечены более 3,5 тысяч военнослужащих и тысяча единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskeRadio24 .

Отмечается, что на берегах Вислы определенные войска будут форсировать реку в рамках учений Steadfast Defender-24 и Dragon-24.

Обучение солдат из Польши и стран-членов НАТО являются самыми большими маневрами такого рода, которые проходят в Североатлантическом альянсе за последние годы.

За тем, как подразделения девяти стран преодолевают реку Висла, будут наблюдать президенты Анджей Дуда и Гитанас Науседа, а также польский министр обороны Владислав Косиняк-Камиш.

"Для переправы через реку недалеко от Квидзина будут использоваться специальные паромные переправы, а авиация будет обеспечивать охрану транспортируемого оружия", - говорится в сообщении.

Командующий учениями генерал Марек Соколовский объяснил, как будет проходить операция.

По его словам, есть три оси: польская, французская и британско-германская. На паромах перевозится разная техника в разных конфигурациях, согласованная инженерно.

Создали сверхсложные условия

По словам заместителя генерального командующего вооруженными силами генерала Цезария Вишневского, для проведения операции был выбран март, чтобы максимально усложнить условия.

"Не случайно эти учения проводятся в марте. Мы хотели создать определенные вызовы для наших саперов и инженерных войск, потому что переходить посреди лета гораздо легче, но дело не в том, чтобы это было легко, а в том, чтобы хорошо потренироваться в сложных условиях ", - добавил он.