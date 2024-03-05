Тысячи военных и единиц техники: силы НАТО отрабатывают форсирование реки Висла в Польше
Отдельные подразделения польской армии и стран НАТО отрабатывают переправу через реку Висла. К данным действиям привлечены более 3,5 тысяч военнослужащих и тысяча единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskeRadio24.
Отмечается, что на берегах Вислы определенные войска будут форсировать реку в рамках учений Steadfast Defender-24 и Dragon-24.
Обучение солдат из Польши и стран-членов НАТО являются самыми большими маневрами такого рода, которые проходят в Североатлантическом альянсе за последние годы.
За тем, как подразделения девяти стран преодолевают реку Висла, будут наблюдать президенты Анджей Дуда и Гитанас Науседа, а также польский министр обороны Владислав Косиняк-Камиш.
"Для переправы через реку недалеко от Квидзина будут использоваться специальные паромные переправы, а авиация будет обеспечивать охрану транспортируемого оружия", - говорится в сообщении.
Командующий учениями генерал Марек Соколовский объяснил, как будет проходить операция.
По его словам, есть три оси: польская, французская и британско-германская. На паромах перевозится разная техника в разных конфигурациях, согласованная инженерно.
Создали сверхсложные условия
По словам заместителя генерального командующего вооруженными силами генерала Цезария Вишневского, для проведения операции был выбран март, чтобы максимально усложнить условия.
"Не случайно эти учения проводятся в марте. Мы хотели создать определенные вызовы для наших саперов и инженерных войск, потому что переходить посреди лета гораздо легче, но дело не в том, чтобы это было легко, а в том, чтобы хорошо потренироваться в сложных условиях ", - добавил он.
Генерал подчеркнул, что идея учений состоит в том, чтобы перебросить войска очень быстро перед конфликтом в случае фазы кризиса.
Учения НАТО
В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников. В рамках Steadfast Defender-24 пройдут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.
Также в Средиземном море у берегов острова Сицилия утром 26 февраля стартовали морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta. Учения служат платформой для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы.
9 февраля в Тихом океане стартовали авиационные учения США и союзников, в которых примут участие боле 80 самолетов. Центром учений стал остров Гуам. В ходе учений, которые продлились до 23 февраля, войска союзников приняли участие в тренировках медицинской эвакуации и учениях по сбросу личного состава и грузов.
Вчера на севере Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, которые продлятся до 15 марта. Они проходят под руководством Норвегии.
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