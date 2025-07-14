Тисячі весіль за тиждень: в яких областях одружилось найбільше українців

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращий вік для весілля - у скільки років ідеально виходити заміж й одружуватися в Україні.

Крім того, ми пояснювали, коли варто починати розмови про шлюб і як реагувати, якщо партнер "не готовий".

Читайте також, які документи доведеться оновити якнайшвидше після шлюбу, якщо ви вирішили змінити прізвище.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.