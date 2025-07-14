Тысячи свадеб за неделю: в каких областях женилось больше всего украинцев

Напомним, ранее мы рассказывали о лучшем возрасте для свадьбы - во сколько лет идеально выходить замуж и жениться в Украине.

Кроме того, мы объясняли, когда стоит начинать разговоры о браке и как реагировать, если партнер "не готов".

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