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Тысячи свадеб за неделю: в каких областях женилось больше всего украинцев

За неделю в Украине поженились более трех тысяч пар (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В течение прошлой недели в Украине зарегистрировали более трех тысяч новых браков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции в Facebook.

Сколько браков зарегистрировали в Украине за неделю

"Специалисты органов Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) ежедневно помогают влюбленным оформить новую страницу жизни - с заботой и любовью к своему делу", - рассказали украинцам.

Отмечается, что в целом в течение прошлой недели в Украине зарегистрировали 3154 новых брака.

"Более трех тысяч пар сказали друг другу "да" и отправились в совместное путешествие - с доверием, теплом и желанием быть рядом в каждом дне", - добавили в Минюсте.

В каких областях женилось больше всего украинцев

Согласно информации ведомства, больше всего браков в течение недели было заключено:

  • в городе Киев - 750;
  • в Днепропетровской области - 247;
  • во Львовской области - 212;
  • в Харьковской области - 206;
  • в Одесской области - 158.

Количество зарегистрированных браков за неделю (инфографика: facebook.com/minjust.official)

При этом наименьшее количество свадеб украинцы сыграли за неделю:

  • в Херсонской области - 3;
  • в Донецкой области - 26;
  • в Черновицкой области - 41;
  • в Закарпатской области - 49;
  • в Кировоградской области - 62.

"Желаем горячей любви, счастливых дней вместе и осуществления всех совместных мечтаний", - подытожили в министерстве.

Публикация Минюста (скриншот: facebook.com/minjust.official)

Напомним, ранее мы рассказывали о лучшем возрасте для свадьбы - во сколько лет идеально выходить замуж и жениться в Украине.

Кроме того, мы объясняли, когда стоит начинать разговоры о браке и как реагировать, если партнер "не готов".

Читайте также, какие документы придется обновить как можно быстрее после брака, если вы решили сменить фамилию.

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