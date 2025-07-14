Тысячи свадеб за неделю: в каких областях женилось больше всего украинцев

В течение прошлой недели в Украине зарегистрировали более трех тысяч новых браков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции в Facebook.
"Специалисты органов Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) ежедневно помогают влюбленным оформить новую страницу жизни - с заботой и любовью к своему делу", - рассказали украинцам.
Отмечается, что в целом в течение прошлой недели в Украине зарегистрировали 3154 новых брака.
"Более трех тысяч пар сказали друг другу "да" и отправились в совместное путешествие - с доверием, теплом и желанием быть рядом в каждом дне", - добавили в Минюсте.
Согласно информации ведомства, больше всего браков в течение недели было заключено:
При этом наименьшее количество свадеб украинцы сыграли за неделю:
"Желаем горячей любви, счастливых дней вместе и осуществления всех совместных мечтаний", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали о лучшем возрасте для свадьбы - во сколько лет идеально выходить замуж и жениться в Украине.
Кроме того, мы объясняли, когда стоит начинать разговоры о браке и как реагировать, если партнер "не готов".
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