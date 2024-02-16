Тисячі українців із судимістю хочуть приєднатися до ЗСУ, - Мін’юст

Тисячі громадян України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав Збройних сил. Однак для їхньої мобілізації потрібні зміни у законодавстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції України Дениса Малюська в ефірі Радіо Свобода .

За його словами, наразі щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в ТЦК.

"Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку, і йдеться про десятки тисяч. Щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там вчинили злочин. На перших етапах війни відбулося помилування більше ніж 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил, із різним результатом", - розповів Малюська.

Він пояснив, що ризики, які несуть засуджені у випадку їхньої мобілізації, передбачаються.

Для цього у Міністерстві юстиції, як зазначив міністр, готові проводити аналіз і ділитися його результатом з ТЦК і судом, однак для мобілізації осіб із судимістю і тих, хто досі відбуває покарання, необхідні зміни у законодавстві.

"Стосовно тих, хто перебуває у в’язниці - ми передбачаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати", - сказав Малюська.

При цьому він зазначив, що люди із судимістю можуть бути залучені не лише до бойових дій, а й до іншої роботи, необхідної у ЗСУ, - залежно від того, за якою статтею засуджено людину.

"У всякому випадку, наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають. Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Словом, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань. Наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило якісь тяжкі наслідки. Чому така людина не може захищати й бути в лавах Збройних сил України?", - додав міністр.

Новий законопроект про мобілізацію

30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проекті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Окрім того, у новому законопроекті про мобілізацію, пропонується дозволити залучення до лав ЗСУ засуджених за їхнім бажанням. Однак Міністерство юстиції пропонує більш "радикальні кроки".

Додамо, 7 лютого Рада схвалила законопроект щодо посилення мобілізації у першому читанні.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.