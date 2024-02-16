Тысячи украинцев с судимостью хотят присоединиться к ВСУ, - Минюст

Тысячи граждан Украины, имеющие судимость, изъявили желание присоединиться в ряды Вооруженных сил. Однако для их мобилизации необходимы изменения в законодательстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюська в эфире Радио Свобода .

По его словам, в настоящее время по меньшей мере 50 тысяч человек из-за погашенной судимости не состоят на учете в ТЦК.

"Такие граждане, как это ни странно, почему-то не подлежат военному учету, и речь идет о десятках тысяч. По меньшей мере 50 тысяч граждан, каким-то образом избегающих мобилизации, не подпадают под радары ТЦК, из-за того, что они когда-то там совершили преступление. На первых этапах войны произошло помилование более 300 осужденных, которые присоединились к рядам Вооруженных сил, с разным результатом", - рассказал Малюська.

Он пояснил, что риски, несущие осужденные в случае их мобилизации, предполагаются.

Для этого в Министерстве юстиции, как отметил министр, готовы проводить анализ и делиться его результатом с ТЦК и судом, однако для мобилизации лиц с судимостью и до сих пор отбывающих наказание необходимы изменения в законодательстве.

"Что касается находящихся в тюрьме - мы предполагаем, просим депутатов поддержать инициативу, чтобы это был более сложный механизм, где был бы задействован и суд, и прокурор, и мы дали оценку, можно ли такого человека отпустить по требованию ТЦК, чтобы она шла воевать", - сказал Малюська.

При этом он отметил, что люди с судимостью могут быть привлечены не только к боевым действиям, но и к другой работе, необходимой в ВСУ, - в зависимости от того, по какой статье осужден человек.

"Во всяком случае, наши воины ведь не только стреляют из автомата или пулемета, они и копают. Не хотите давать им автомат или пулемет, дайте им лопату в руки, чтобы копали. Словом, есть множество категорий тех, кто находится в местах лишения свободы, учитывая не то, что они могут кого-то убить или ранить, а по другим соображениям. Например, те, кто нарушил правила дорожного движения, что повлекло какие-то тяжелые последствия, почему такой человек не может защищать и быть в рядах Вооруженных сил Украины? ", - добавил министр.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, разрешении посылать повестки через электронный кабинет, снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Кроме того, в новом законопроекте о мобилизации предлагается разрешить привлечение в ряды ВСУ осужденных по их желанию. Однако Министерство юстиции предлагает более "радикальные шаги".

Добавим, 7 февраля Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.