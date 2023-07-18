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Тисячі українських дітей вивозять до Білорусі. Там їм "промивають мізки", - The Telegraph

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Вівторок 18 липня 2023 10:40
Тисячі українських дітей вивозять до Білорусі. Там їм "промивають мізки", - The Telegraph Фото: тисячі українських дітей вивозять до Білорусі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З вересня 2022 року тисячі українських дітей були примусово депортовані до Білорусі. Там їх везуть у дитячі табори, де "промивають мізки", прославляючи російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Як повідомляє видання, докази, що пов’язують ці злочини з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та іншими білоруськими посадовцями, були подані до Міжнародного кримінального суду.

У білоруській опозиційній групі "Національне антикризове управління", яке передало документи до МКС, заявили, що Лукашенко "є основним винним у насильницькому переміщенні цих дітей до Білорусі" і "безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів".

За даними видання, з вересня 2022 року близько 2150 українських дітей старше 6 років було вивезено до Білорусі, а до осені кількість таких дітей може становити 3000.

Дітей розміщують у Мінській області у санаторії "Острошицьке містечко", центрі "Зубренок" та таборі "Дубрава", а також у таборі "Золоті піски" в Гомельській області.

Як зазначають журналісти, в аналогічних таборах у Росії дітей піддавали примусовому "перевихованню", били за непослух, а також налаштовували проти України. У деяких випадках дітей змушували проходити військовий вишкіл.

The Telegraph також публікує відео, яке було знято, як стверджується, у санаторії "Дубрава". На записі білоруські співачки Груздєви виступають перед українськими дітьми та бажають Байдену та Зеленському "здохнути" і щоб "Путін процвітав і взяв під контроль усю Україну".

За даними юриста київського Регіонального центру прав людини Катерини Рашевської, з березня 2023 року лише за два місяці з окупованих територій до "таборів перевиховання" в окупованому українському Криму, РФ та Білорусі було вивезено 4441 дитину, "і це далеко не остаточна цифра".

Депортація українських дітей

Як відзначила перша леді України Олена Зеленська, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Зокрема країна-окупант стверджує про ще більші цифри.

Варто нагадати й про те, що саме через справу про депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна висунула перші звинувачення у депортації дітей-сиріт російському політику та двом підозрюваним українським колаборантам.

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