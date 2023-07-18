Тысячи украинских детей вывозят в Беларусь. Там им "промывают мозги", - The Telegraph

С сентября 2022 тысячи украинских детей были принудительно депортированы в Беларусь. Там их везут в детские лагеря, где "промывают мозги", прославляя российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Как сообщает издание, доказательства, связывающие эти преступления с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и другими белорусскими чиновниками, были поданы в Международный уголовный суд.

В белорусской оппозиционной группе "Национальное антикризисное управление", которое передало документы МКС, заявили, что Лукашенко "является основным виновником насильственного перемещения этих детей в Беларусь" и "непосредственно давал указания по организации финансирования этих процессов".

По данным издания, с сентября 2022 года около 2150 украинских детей старше 6 лет было вывезено в Беларусь, а к осени количество таких детей может составить 3000.

Детей размещают в Минской области в санатории "Острошицкий городок", центре "Зубренок" и лагере "Дубрава" ", а также в лагере "Золотые пески" в Гомельской области.

Как отмечают журналисты, в аналогичных лагерях в России детей подвергали принудительному "перевоспитанию", избивали за непослушание, а также настраивали против Украины. В некоторых случаях детей заставляли проходить военную подготовку.

The Telegraph также публикует видео, снятое, как утверждается, в санатории "Дубрава". На записи белорусские певицы Груздевы выступают перед украинскими детьми и желают Байдену и Зеленскому "дохнуть" и чтобы "Путин процветал и взял под контроль всю Украину".

По данным юриста киевского Регионального центра прав человека Екатерины Рашевской, с марта 2023 только за два месяца с оккупированных территорий в "лагеря перевоспитания" в оккупированном украинском Крыму, РФ и Беларуси было вывезено 4441 ребенка, "и это далеко не окончательная цифра".

Депортация украинских детей

Как отметила первая леди Украины Елена Зеленская, согласно данным социальных служб, Российская Федерация незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей. В частности, страна-оккупант утверждает о еще больших цифрах.

Стоит напомнить и о том, что именно по делу о депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина выдвинула первые обвинения в депортации детей-сирот российскому политику и двум подозреваемым украинским коллаборантам.