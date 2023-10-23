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Тисячі шкіл та лікарень. Кулеба розповів, що могла побудувати РФ за витрачені на війну гроші

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія могла б побудувати тисячі об'єктів соціальної інфраструктури за ті гроші, які вона витрачає на ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Він нагадав, що за даними Forbes Україна, Росія витратила близько 167 млрд доларів на повномасштабну війну проти України з лютого 2022 року по серпень 2023 року. Це включає прямі військові витрати та втрачену техніку. Міністр зазначив, що тисячі росіян гинуть щотижня, але їхні життя нічого не варті для Кремля.

Кулеба зазначив, що на ці гроші РФ могла б побудувати майже 24 тисяч дитячих садків по всій країні, або понад 4,5 тисяч пологових будинків, або близько 17 тисяч шкіл, або близько 1,3 тисячі лікарень, або ж відновити 20% всіх доріг з твердим покриттям в РФ.

Натомість російські військові злочинці бомбардують українські дитячі садки, пологові будинки, школи та лікарні, знищивши загалом майже 120 тисяч цивільних об'єктів, включно з останньою атакою на термінал "Нової пошти" в Харкові.

"Путінська Росія - це найогидніше зло, яке світ бачив з часів Другої світової війни. Російська агресія проти України завжди була війною за вибором Кремля. Путін та інші російські злочинці мають постати перед судом за свої злочини. Вони повинні забратися з України і зосередитися на вирішенні проблем власного народу замість того, щоб нести смерть і руйнування іншим народам", - підкреслив міністр.

Витрати Росії на війну

Forbes Україна повідомляло, що серед найбільших статей витрат країни-агресора - забезпечення військових дій, зарплати військових, компенсації сім'ям загиблих і поранених та вартість знищеної техніки.

Додамо, що британська розвідка зазначала, що збільшення військових витрат у Росії сприятиме інфляційному тиску.

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Дмитро КулебаРосійська Федерація