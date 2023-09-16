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Росія витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів, - Forbes

Субота 16 вересня 2023 22:12
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Росія витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів, - Forbes Фото: Росія витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія за 18 місяців повномасштабного вторгнення в Україну витратила на війну близько 167,3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Кремль витрачає близько 300 млн доларів щодня на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень цього більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік.

Попри це, Росія подвоює військовий бюджет, а утримання російського солдата стає все меншим.

Прямі військові витрати і вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2023 року) становлять близько 167,3 млрд доларів, за розрахунками Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ. Ця оцінка не включає постійні витрати на оборону, не пов'язані з військовими діями, а також економічні втрати країни-агресора.

Серед найбільших статей витрат: забезпечення військових дій (51,3 млрд доларів), зарплати військових (35,1 млрд доларів), компенсації сім'ям загиблих (25,6 млрд доларів) і поранених (21 млрд доларів) та вартість знищеної техніки (34 млрд доларів).

Війна все дорожча

Раніше Reuters повідомляло, що витрати Росії на оборону зросли на 282%, порівняно з минулим роком.

Крім того, раніше британська розвідка зазначала, що РФ намагається приховати оборонні витрати, але війна обходиться Москві дедалі дорожче.

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