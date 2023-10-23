Тысячи школ и больниц. Кулеба рассказал, что могла построить РФ за потраченные на войну деньги

Он напомнил, что по данным Forbes Украина, Россия потратила около 167 млрд долларов на полномасштабную войну против Украины с февраля 2022 по август 2023 года. Это включает прямые военные расходы и потерянную технику. Министр отметил, что тысячи россиян гибнут еженедельно, но их жизни ничего не стоят для Кремля.

Кулеба отметил, что на эти деньги РФ могла бы построить почти 24 тысячи детских садов по всей стране, или более 4,5 тысячи роддомов, или около 17 тысяч школ, или около 1,3 тысячи больниц, или же восстановить 20% всех дорог с жестким покрытием в РФ.

Вместо этого российские военные преступники бомбят украинские детские сады, роддомы, школы и больницы, уничтожив в общей сложности почти 120 тысяч гражданских объектов, включая последнюю атаку на терминал "Новой почты" в Харькове.

"Путинская Россия - это самое отвратительное зло, которое видел мир со времен Второй мировой войны. Российская агрессия против Украины всегда была войной по выбору Кремля. Путин и другие российские преступники должны предстать перед судом за свои преступления. Они должны убраться из Украины и сосредоточиться на решении проблем собственного народа вместо того, чтобы нести смерть и разрушение другим народам", - подчеркнул министр.

Расходы России на войну

Forbes Украина сообщало, что среди крупнейших статей расходов страны-агрессора - обеспечение военных действий, зарплата военных, компенсация семьям погибших и раненых и стоимость уничтоженной техники.

Добавим, что британская разведка отмечала, что увеличение военных расходов в России будет способствовать инфляционному давлению.

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