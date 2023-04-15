Тисячі рятувальників гарантуватимуть безпеку в Україні на Великдень

В Україні близько 7 тисяч рятувальників буде задіяно у гарантуванні безпеки на Великдень, 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресофіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого.

За його словами, на чергуванні на Великдень перебуватиме близько 7 тисяч співробітників ДСНС та понад 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

"У разі ускладнення ситуації ми посилюватимемо силами та засобами підрозділів ДСНС до 13 тисяч особового складу та до 3 тисяч одиниць техніки", - додав Хорунжий.

Він уточнив, що, наприклад, у Київській області чергуватимуть понад 420 рятувальників та понад 100 одиниць техніки.

Також пресофіцер розповів, що під час свята організують чергування оперативних мобільних груп з числа керівного складу. Вони працюватимуть цілодобово.