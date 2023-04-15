Тысячи спасателей будут обеспечивать безопасность в Украине на Пасху

В Украине около 7 тысяч спасателей будут задействованы в обеспечении безопасности на Пасху, 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжего.

По его словам, на дежурстве на Пасху будет находиться около 7 тысяч сотрудников ГСЧС и более 2 тысяч единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

"В случае усложнения ситуации мы будем усиливать силами и средствами подразделений ГСЧС до 13 тысяч личного состава и до 3 тысяч единиц техники", - добавил Хорунжий.

Он уточнил, что, к примеру, в Киевской области дежурить будут более 420 спасателей и более 100 единиц техники.

Также пресс-офицер рассказал, что во время праздника организуют дежурство оперативных мобильных групп из числа руководящего состава. Они будут работать круглосуточно.