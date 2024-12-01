"Тисяча Зеленського": в уряді розповіли, скільки заявок на виплату вже подали українці

Українці вже подали майже 900 тисяч заявок на отримання 1000 гривень в рамках "Зимової єПідтримки". Велика частина з них - для дітей.

Про це заявила перша віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Сьогодні стартувала "Зимова єПідтримка" на виплату 1000 гривень, яка буде надаватись всім українцям, які перебувають на території України. На 8:00 у нас було 30 тисяч заявок, станом на 13:00 вже подано 870 тисяч заявок від українців", - розповіла вона.

За даними міністра, в тому числі 222 тисячі - це заявки на отримання 1000 гривень для дітей.

"Ця можливість оформити і отримати 1000 гривень буде надана всім українцям впродовж 3 місяців, а витрачати їх можна буде на комунальні послуги, придбання квитків, купівлю ліків, придбання українських книжок", - нагадала Свириденко.

Як додала представниця уряду, щоб отримати кошти, треба оновити застосунок "Дія" та отримати картку "Національний кешбек".

"Якщо немає карти "Національного кешбеку", то її можна оформити віртуально або через 15 банків-партнерів, які фізично видають ці картки. Для тих, хто відкрив цю картку, нарахування буде автоматичним", - додала вона.