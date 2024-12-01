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"Тысяча Зеленского": в Кабмине рассказали, сколько заявок на выплату уже подали украинцы

Украина, Воскресенье 01 декабря 2024 15:05
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"Тысяча Зеленского": в Кабмине рассказали, сколько заявок на выплату уже подали украинцы Фото: вице-премьер Юлия Свириденко (kmu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы уже подали почти 900 тысяч заявок на получение 1000 гривен в рамках "Зимней еПоддержки". Большая часть из них - для детей.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сегодня стартовала "Зимняя еПоддержка" на выплату 1000 гривен, которая будет предоставляться всем украинцам, которые находятся на территории Украины. На 8:00 у нас было 30 тысяч заявок, по состоянию на 13:00 уже подано 870 тысяч заявок от украинцев", - рассказала она.

По данным министра, в том числе 222 тысячи - это заявки на получение 1000 гривен для детей.

"Эта возможность оформить и получить 1000 гривен будет предоставлена всем украинцам в течение 3 месяцев, а тратить их можно будет на коммунальные услуги, приобретение билетов, покупку лекарств, приобретение украинских книг", - напомнила Свириденко.

Как добавила представитель правительства, чтобы получить средства, надо обновить приложение "Дія" и получить карточку "Национальный кэшбек".

"Если нет карты "Национального кэшбека", то ее можно оформить виртуально или через 15 банков-партнеров, которые физически выдают эти карты. Для тех, кто открыл эту карту, начисление будет автоматическим", - добавила она.

"Тысяча Зеленского"

25 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что с 1 декабря украинцы получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. Эту выплату в народе назвали "тысячей Зеленского".

В конце ноября Кабмин утвердил реализацию плана по выплате "тысячи Зеленского". В частности, в целом будет потрачено 5 млрд гривен.

Как пояснила Свириденко, средства, из которых финансируется выплата не новые. Это средства, которые были заложены в бюджете 2024 года, в частности, в программу стимулирования спроса на украинские товары и остатки других программ.

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Владимир Зеленский Юлия Свириденко
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