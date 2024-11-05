"Тисяча Зеленського". Як отримати виплату і кому з українців вона "не світить"

В Україні з 1 грудня має запрацювати нова програма підтримки українців , у рамках якої кожному громадянину виплатять по 1 тисячі гривень.

РБК-Україна розповідає, хто і як може отримати виплату, й на що можна буде потрати ці гроші.

Що відомо про програму

Про запровадження нової програми для українців наприкінці жовтня заявив президент Володимир Зеленський. У народі ці виплати уже прозвали "тисячею Зеленського".

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. "єПідтримка" для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні", – сказав Зеленський.

Одну тисячу гривень призначатимуть усім українцям, незалежно від віку та соціального статусу. Відповідно, на сім'ю виплати становитимуть кілька тисяч, що допоможе трішки покрити витрати у зимовий період.

Важливо, що цю виплату не зможуть отримати українці, які проживають за кордоном, у тому числі зі статусом біженця, оскільки переказ коштів відбуватиметься після верифікації місцеперебування громадянина.

Міністерство економіки заявляє, що виплата 1000 грн не вимагатиме додаткових видатків держбюджету, оскільки ці гроші "візьмуть" із невикористаних у 2024 році коштів за бюджетними програмами та із залишків програми "Національний кешбек".

За прогнозами експертів, у програмі візьмуть участь не більш як 15 млн українців, тому витрати становитимуть 15 млрд гривень.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Заявку на участь у програмі можна подати через "Дію" протягом грудня, січня і лютого. Для отримання виплат потрібно активувати картку "Національний кешбек".

Інструкція:

відкрийте застосунок "Дія"

зайдіть у розділ "Національний кешбек"

виберіть пункт "Відкрити картку для виплат"

виберіть один із запропонованих банків, щоб відкрити картку

Для тих українців, які уже мають картку "Національний кешбек", нічого додатково не потрібно оформлювати – гроші автоматично зарахуються на рахунок після того, як програма почне діяти.

Також можна спершу відкрити картку у будь-якому банку, а тоді підв'язати її до "Дії". Виплати для дітей батьки можуть оформити на свої картки.

Для тих українців, які не мають смартфонів і, відповідно, "Дії", Міністерство економіки розробляє механізм отримання "тисячі Зеленського" через відділення Укрпошти.

На що можна буде потратити ці гроші

"Тисячу Зеленського" можна буде витратити протягом грудня-лютого на оплату українських товарів та послуг, або задонатити на армію.

"Це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес. Ці гроші марковані, тобто є визначене коло, куди їх можна спрямувати", – заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев під час телемарафону.

На що можна потратити цю виплату:

оплату комунальних послуг

купівлю ліків

донат на ЗСУ

купівлю квитків "Укрзалізниці"

відвідування закладів культури, театрів тощо

купівлю товарів українського виробництва, у тому числі книг

оплату мобільного зв’язку

Наголосимо, що Уряд не міг напряму направити ці кошти на армію, оскільки у бюджет вони надійшли від донорів і не можуть бути спрямовані на потреби військових. Але після отримання "тисячі Зеленського" громадяни самостійно зможуть відправити її на ЗСУ.

Додамо, що подібна програма "єПідтримки" діяла під час пандемії коронавірусу. Вона також передбачала виплату у розмірі 1 тис. грн тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Тоді вона обійшлася державі у майже 8 млрд грн.