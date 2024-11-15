"Тисяча Зеленського": уряд ухвалив порядок виплати коштів

Уряд ухвалив порядок виплати "тисячі Зеленського". Кабмін визначив як, де і коли можна отримати гроші та куди можна буде їх витратити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
"Сьогодні (15 листопада, - ред) також ухвалюємо рішення, яке є частиною "Зимової підтримки" українських родин. Уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проекту. Визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити", - розповів він.
За словами Шмигаля, оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то Кабмін вирішив визначити і те, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини.
Прем'єр наголосив, що ухвалюючи рішення про "Зимову єПідтримку" уряд ставить перед собою три основні цілі:
За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів. Про початок нової програми яку назвали "тисячею Зеленського", президент оголосив 25 жовтня.
Нагадаємо, у лютому Зеленський заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. Повідомлялось, що програма кешбеку "Купуй українське" запрацює вже цього року.