"Тысяча Зеленского": правительство приняло порядок выплаты средств

Правительство приняло порядок выплаты "тысячи Зеленского". Кабмин определил как, где и когда можно получить деньги и куда можно будет их потратить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
"Сегодня (15 ноября, - ред) также принимаем решение, которое является частью "Зимней поддержки" украинских семей. Правительство сегодня принимает порядок реализации этого проекта. Определяем, как, где и когда можно получить средства и куда можно будет их потратить", - рассказал он.
По словам Шмыгаля, поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, Кабмин решил определить и то, как один из родителей сможет заказать выплату для своего ребенка.
Премьер подчеркнул, что принимая решение про "Зимнюю єПідтримку" правительство ставит перед собой три основные цели:
По инициативе президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. О начале новой программы, которую назвали "тысячей Зеленского", президент объявил 25 октября.
Напомним, в феврале Зеленский заявил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в стране. Сообщалось, что программа кэшбека "Покупай украинское" заработает уже в этом году.
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