ua en ru
Чт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тисяча Зеленського: шахраї поширюють фейкові повідомлення від Мінсоцполітики

Україна, Четвер 31 жовтня 2024 16:07
UA EN RU
Тисяча Зеленського: шахраї поширюють фейкові повідомлення від Мінсоцполітики Фото: шахраї поширюють фейкові повідомлення про тисячу Зеленського" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Шахраї поширюють фейкові повідомлення від Мінсоцполітики. Цього разу шахрайська схема стосується державних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

У міністерстві заявили, що сьогодні у мережі ширяться посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1000 гривень від держави.

"Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та ЗМІ, які можуть поширювати ці дані: НЕ довіряйте таким повідомленням та НЕ переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", - додали в міністерстві.

Водночас, Мінсоцполітики наголосило, що уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах Уряду.

А можливість отримати 1000 грн в рамках програми "Зимова єПідтримка" буде здійснюватися через офіційний застосунок Дія.

Тисяча Зеленського

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський анонсував виплати українцям, які почнуться вже від 1 грудня.

Затверджена урядом програма виплати стосується не тільки дорослих, але і дітей в Україні. Заявки будуть подаватися через Дію.

РБК-Україна детально пояснило, куди нарахують виплати, та як відкрити карту для "тисячі Зеленського".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахраї Володимир Зеленський Виплати
NEWS
Селидове в "червоній зоні"? Що відбувається та чи обвалився фронт біля Покровська
Селидове в "червоній зоні"? Що відбувається та чи обвалився фронт біля Покровська
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна