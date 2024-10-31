Тысяча Зеленского: мошенники распространяют фейковые сообщения от Минсоцполитики
Мошенники распространяют фейковые сообщения от Минсоцполитики. На этот раз мошенническая схема касается государственных выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
В министерстве заявили, что сегодня в сети ходят ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства.
"Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и СМИ, которые могут распространять эти данные: НЕ доверяйте таким сообщениям и НЕ переходите по соответствующим ссылкам. Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам", - добавили в министерстве.
В то же время Минсоцполитики подчеркнуло, что вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах Правительства.
А возможность получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя е-Поддержка" будет осуществляться через официальное приложение Действие.
Тысяча Зеленского
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря.
Утвержденная правительством программа выплаты касается не только взрослых, но и детей в Украине. Заявки будут подаваться через Действие.
РБК-Украина подробно объяснило, куда начислят выплаты, и как открыть карту для "тысячи Зеленского".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.