Тысяча Зеленского: мошенники распространяют фейковые сообщения от Минсоцполитики

Мошенники распространяют фейковые сообщения от Минсоцполитики. На этот раз мошенническая схема касается государственных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

В министерстве заявили, что сегодня в сети ходят ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства.

"Минсоцполитики обращается ко всем гражданам и СМИ, которые могут распространять эти данные: НЕ доверяйте таким сообщениям и НЕ переходите по соответствующим ссылкам. Это мошеннические ресурсы, переход на которые требует персональные данные карт, в результате чего мошенники могут получить доступ к вашим средствам", - добавили в министерстве.

В то же время Минсоцполитики подчеркнуло, что вся достоверная информация по оформлению денежной поддержки в 1000 гривен будет размещена на официальных ресурсах Правительства.

А возможность получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя е-Поддержка" будет осуществляться через официальное приложение Действие.