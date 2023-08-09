Не тисяча. Польща перекине додаткових солдатів на кордон з Білоруссю

Польща планує відправити ще дві тисячі солдатів на підтримку Прикордонної служби на кордоні з Білоруссю.

Про це розповів віцеміністр внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання PAP .

Як розповів Вонсік, питання відправки додаткових солдатів обварювалось на засіданні Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Наразі кордон обороняють близько 2 тисяч військових, однак головнокомандувач Прикордонної служби звернувся з прохання про додаткову тисячу бійців.

"Це буде посилення не на тисячу, а на 2 тисячі солдатів. Таке рішення було прийнято на Комітеті безпеки, таке рішення прийняв міністр Маріуш Блащак" - відзначив Вонсік.

Також він додав, що солдати прибудуть на кордон протягом наступних двох тижнів. Вони підтримуватимуть діяльність прикордонників як у Підляському, так і в Люблінському воєводствах.

За словами віцеміністра внутрішніх справ і адміністрації, сьогодні усі спроби нелегального перетину кордону організовуються і готуються білоруськими службами.

"Весь захист кордону сьогодні є в межах досяжності польських служб", - заявив Вонсік відповідаючи на запитання, чи розглядає Варшава звернення до союзників за підтримкою.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ - частина його бойовиків була перекинута до Білорусі. Найманців розташували у наметовому містечку. Українські прикордонники зауважують, що наразі бойовики не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.