Тисяча доларів за рік стажу: як вийти на пенсію в 60 років

Головне:

Вимоги до стажу: У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати мінімум 33 роки стажу (до 2028 року ця вимога зросте до 35 років).

У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати мінімум 33 роки стажу (до 2028 року ця вимога зросте до 35 років). Скільки коштує рік: Одноразова купівля 12 місяців страхового стажу за минулі роки обійдеться у 45 656,16 грн (що еквівалентно приблизно тисячі доларів).

Одноразова купівля 12 місяців страхового стажу за минулі роки обійдеться у 45 656,16 грн (що еквівалентно приблизно тисячі доларів). Основні способи: Стаж можна докуповувати як на майбутнє (добровільні внески через ПФУ), так і за минулі періоди (через податкову, якщо людина офіційно не працювала), а також оформлювати доплати за неповні місяці зайнятості.

Як повідомляє Пенсійний фонд, щоб вийти на пенсію за віком у 60 років у 2026 році, необхідно мати не менше 33 років страхового стажу. Цей показник поступово зростає, і вже починаючи з 2028 року для виходу на пенсію знадобиться не менше 35 років стажу.

Якщо ж стажу не вистачає, законодавство передбачає можливість його докупити.

Добровільна сплата внесків на майбутнє

Брати участь у пенсійному страхуванні добровільно можуть як застраховані, так і незастраховані особи, яким виповнилося 16 років. Також можна сплачувати внески на користь інших осіб.

Як оформити: Договір укладається через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Договір укладається через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Умови: Людина самостійно обирає розмір внесків, періодичність їх сплати та тривалість дії договору. Кошти зараховуються за той місяць, у якому вони надійшли на рахунок ПФУ.

Для офіційно непрацюючих

Якщо людина наразі ніде не працює офіційно і не є пенсіонером, вона може укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Термін: Не менше одного року (стаж купується по одному місяцю за ставкою, що діє в поточному місяці).

Не менше одного року (стаж купується по одному місяцю за ставкою, що діє в поточному місяці). Вартість: Розмір внеску визначається самостійно, але він має становити не менше 22% від мінімальної заробітної плати (на сьогодні мінімальна зарплата становить 8 647 грн, тобто мінімальний внесок дорівнює 1 902,34 грн на місяць).

Розмір внеску визначається самостійно, але він має становити не менше 22% від мінімальної заробітної плати (на сьогодні мінімальна зарплата становить 8 647 грн, тобто мінімальний внесок дорівнює 1 902,34 грн на місяць). Особливості: Не потрібно щороку поновлювати договір - за умови регулярної сплати внесків за кожен місяць він продовжується автоматично. Дія договору припиняється автоматично, якщо людина офіційно працевлаштовується і єдиний внесок за неї починає платити роботодавець.

Одноразова купівля стажу за минулі роки

Якщо до пенсійного віку залишилося зовсім небагато, а за період з 2004 року є прогалини в стажі (коли людина ніде не працювала і внески не сплачувалися), стаж можна докупити за минулі періоди.

Головна умова: Договір укладається виключно за умови, що особа на момент укладення ніде не працевлаштована (не є застрахованою).

Договір укладається виключно за умови, що особа на момент укладення ніде не працевлаштована (не є застрахованою). Вартість: Сума за кожен місяць розраховується як мінімальний страховий внесок (22%), помножений на коефіцієнт 2. На сьогодні сума мінімального страхового внеску за один місяць становить 3 804,68 грн .

Сума за кожен місяць розраховується як мінімальний страховий внесок (22%), помножений на коефіцієнт 2. На сьогодні сума мінімального страхового внеску за один місяць становить . Приклад розрахунку: Якщо необхідно докупити 12 місяців страхового стажу (наприклад, за весь 2005 рік, коли особа ніде не працювала), потрібно буде сплатити 45 656,16 грн (що якраз дорівнює приблизно тисячі доларів за поточним курсом).

Якщо необхідно докупити 12 місяців страхового стажу (наприклад, за весь 2005 рік, коли особа ніде не працювала), потрібно буде сплатити (що якраз дорівнює приблизно тисячі доларів за поточним курсом). Як сплатити: Оплату за попередній період необхідно здійснити однією загальною сумою протягом 10 днів після укладення договору. Звертатися для цього потрібно до податкового органу за місцем проживання.

Доплата за неповні місяці роботи

Іноді люди з 2004 року працювали на умовах неповної зайнятості, звільнялися чи влаштовувалися не з першого числа місяця або працювали за цивільно-правовими договорами (ЦПХ). У таких випадках страховий стаж зараховується в днях пропорційно до сплачених внесків (наприклад, за місяць може зарахуватися лише 3 дні замість 30).