Тысяча долларов за год стажа: как выйти на пенсию в 60 лет

Главное:

Требования к стажу: В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 33 года стажа (к 2028 году это требование возрастет до 35 лет).

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 33 года стажа (к 2028 году это требование возрастет до 35 лет). Сколько стоит год: разовая покупка 12 месяцев страхового стажа за прошлые годы обойдется в 45 656,16 грн (что эквивалентно примерно тысяче долларов).

разовая покупка 12 месяцев страхового стажа за прошлые годы обойдется в 45 656,16 грн (что эквивалентно примерно тысяче долларов). Основные способы: Стаж можно докупать как на будущее (добровольные взносы через ПФУ), так и за прошедшие периоды (через налоговый, если человек официально не работал), а также оформлять доплаты за неполные месяцы занятости.

Как сообщает Пенсионный фонд, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет в 2026 году, необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Этот показатель постепенно растет, и уже с 2028 года для выхода на пенсию понадобится не менее 35 лет стажа.

Если же стажа не хватает, законодательство предусматривает возможность его докупить.

Добровольная уплата взносов на будущее

Участвовать в пенсионном страховании добровольно могут как застрахованные, так и незастрахованные лица, которым исполнилось 16 лет. Также можно платить взносы в пользу других лиц.

Как оформить: Договор заключается через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем присоединения к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов.

Договор заключается через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины путем присоединения к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. Условия: Человек самостоятельно выбирает размер взносов, периодичность их уплаты и продолжительность договора. Денежные средства зачисляются за тот месяц, в котором они поступили на счет ПФУ.

Для официально неработающих

Если человек нигде не работает официально и не является пенсионером, он может заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Срок: Не менее одного года (стаж покупается по одному месяцу по ставке, действующей в текущем месяце).

Не менее одного года (стаж покупается по одному месяцу по ставке, действующей в текущем месяце). Стоимость: Размер взноса определяется самостоятельно, но он должен составлять не менее 22% от минимальной заработной платы (на сегодняшний день минимальная зарплата составляет 8 647 грн, то есть минимальный взнос равен 1 902,34 грн в месяц).

Размер взноса определяется самостоятельно, но он должен составлять не менее 22% от минимальной заработной платы (на сегодняшний день минимальная зарплата составляет 8 647 грн, то есть минимальный взнос равен 1 902,34 грн в месяц). Особенности: Не нужно ежегодно возобновлять договор - при условии регулярной уплаты взносов за каждый месяц он продлевается автоматически. Действие договора прекращается автоматически, если человек официально трудоустраивается и единый взнос за него начинает платить работодатель.

Одноразовая покупка стажа за прошедшие годы

Если до пенсионного возраста осталось совсем немного, а за период с 2004 года есть пробелы в стаже (когда человек нигде не работал и взносы не выплачивались), стаж можно докупить за прошлые периоды.

Главное условие: Договор заключается исключительно при условии, что лицо на момент заключения нигде не трудоустроено (не застраховано).

Договор заключается исключительно при условии, что лицо на момент заключения нигде не трудоустроено (не застраховано). Стоимость: Сумма за каждый месяц рассчитывается как минимальный страховой взнос (22%), умноженный на коэффициент 2. На сегодняшний день сумма минимального страхового взноса за один месяц составляет 3 804,68 грн .

Сумма за каждый месяц рассчитывается как минимальный страховой взнос (22%), умноженный на коэффициент 2. На сегодняшний день сумма минимального страхового взноса за один месяц составляет . Пример расчета: Если необходимо докупить 12 месяцев страхового стажа (например, за весь 2005 год, когда лицо нигде не работало), нужно будет оплатить 45 656,16 грн (что раз как составляет примерно тысячу долларов по текущему курсу).

Если необходимо докупить 12 месяцев страхового стажа (например, за весь 2005 год, когда лицо нигде не работало), нужно будет оплатить (что раз как составляет примерно тысячу долларов по текущему курсу). Как оплатить: Оплату за предыдущий период необходимо произвести одной общей суммой в течение 10 дней после заключения договора. Обращаться для этого нужно в налоговый орган по месту жительства.

Доплата за неполные месяцы работы

Иногда люди с 2004 года работали на условиях неполной занятости, увольнялись или устраивались не с первого числа месяца или работали по гражданско-правовым договорам (ГПД). В таких случаях страховой стаж засчитывается в днях пропорционально уплаченным взносам (например, за месяц может зачислиться только 3 дня вместо 30).