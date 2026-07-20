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Курс валют на 20 липня: як обмінники та банки переписали "цінники" на долар та євро

08:59 20.07.2026 Пн
2 хв
Скільки коштують 100 доларів сьогодні?
aimg Ірина Гамерська
Курс валют на 20 липня: як обмінники та банки переписали "цінники" на долар та євро Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Вранці у понеділок, 20 липня, ситуація на валютному ринку України демонструє помірну стабільність із незначними коливаннями. Поки обмінники та комерційні банки переписують цінники на купівлю та продаж долара й євро, курси провідних фінустанов тримаються поблизу попередніх показників.

Скільки сьогодні коштують головні валюти та у скільки обійдеться покупка 100 доларів у банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Валюта в обмінниках: Середній курс долара для купівлі дещо зріс (44,72 грн), тоді як євро залишається стабільним (купівля по 51,40 грн).
  • Ситуація в банках: Комерційні банки демонструють мінімальні коливання - середній курс продажу долара становить 44,87 грн, а євро - 51,47 грн.
  • Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 44,85 грн, Ощадбанк - по 44,85-44,95 грн, Monobank - по 44,80 грн, а ПУМБ утримує готівковий курс на позначці 45 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 20 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,72 (+2 коп) гривень для покупки та 44,60 (без змін) гривень - для здачи валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,40 (без змін) гривень, а здати - по 51,20 (без змін) гривень.

Курс валют на 20 липня: як обмінники та банки переписали &quot;цінники&quot; на долар та євро

Фото: курс валют в обмінниках 20 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,87 (-4 коп) гривень, а купують - по 44,42 (-1 коп) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,47 (-6 коп) гривні, а здати - по 50,88 (+1 коп) гривень.

Курс валют на 20 липня: як обмінники та банки переписали &quot;цінники&quot; на долар та євро

Фото: курс валют в обмінниках 20 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,85 (без змін) гривень, а курс для карток - 44,84 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,45 (-10 коп) гривень, а карткою - 51,54 (без змін) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,85 (без змін) гривень, а для карток - 44,95 (без змін) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,50 (-5 коп) гривні, а карткою - 51,65 (-5 коп) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45 (без змін) гривень, а картою - 44,80 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 44,80 (без змін) гривні, а євро - по 51,54 (без змін) гривні.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 20 липня:

  • Monobank: 4 480 грн
  • ПриватБанк (каси): 4 485 грн
  • ПриватБанк (картки): 4 484 грн
  • Ощадбанк (застосунок): 4 485 грн
  • Ощадбанк (картки): 4 495 грн
  • ПУМБ (каси): 4 500 грн
  • ПУМБ (картки): 4 480 грн
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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