Тиснява в Сеулі: кількість жертв знову зросла, серед загиблих є іноземці

Зазначається, що 82 людини також отримали поранення.

Серед загиблих іноземні громадяни з:

Ірану;

Норвегії;

Китаю;

Узбекистану.

"Ми доручимо відповідним міністерствам, таким як Міністерство внутрішніх справ і безпеки, провести екстрені перевірки не тільки заходів на Хелловін, а й місцевих фестивалів, і ретельно керувати ними, щоб вони проводилися впорядковано і безпечно", - заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

За словами міністра внутрішніх справ Лі Сан-Міна, наразі було ідентифіковано особистості 90% загиблих.