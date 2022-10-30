Тиснява в Сеулі: кількість жертв знову зросла, серед загиблих є іноземці

Кількість загиблих внаслідок тисняви у Сеулі під час святкування Хелловіну зросла до 151 людини, серед них 19 іноземців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначається, що 82 людини також отримали поранення.
Серед загиблих іноземні громадяни з:
"Ми доручимо відповідним міністерствам, таким як Міністерство внутрішніх справ і безпеки, провести екстрені перевірки не тільки заходів на Хелловін, а й місцевих фестивалів, і ретельно керувати ними, щоб вони проводилися впорядковано і безпечно", - заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.
За словами міністра внутрішніх справ Лі Сан-Міна, наразі було ідентифіковано особистості 90% загиблих.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Сеулі, під час святкування Хелловіну, сталася смертельна тиснява. Спочатку було відомо про загибель щонайменше 59 людей, однак їх кількість продовжувала зростати.
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