Давка в Сеуле: количество жертв снова возросло, среди погибших есть иностранцы

Отмечается, что 82 человека получили ранения.

Среди погибших иностранные граждане:

Ирана;

Норвегии;

Китая;

Узбекистана.

"Мы поручим соответствующим министерствам, таким как Министерство внутренних дел и безопасности, провести экстренные проверки не только мероприятий на Хэллоуин, но и местных фестивалей, и тщательно руководить ими, чтобы они проводились благоустроенно и безопасно", - заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль.

По словам министра внутренних дел Ли Сан-Мина, в настоящее время были идентифицированы личности 90% погибших.