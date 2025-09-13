Тиск США не спрацює: Литва відмовляється знімати санкції проти Білорусі та Росії

У п’ятницю, 12 вересня, прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що санкційний тиск на Росію та Білорусь потрібно не зменшувати, а нарощувати. За її словами, Вільнюс залишиться непохитним у питанні транзиту білоруських калійних добрив, навіть якщо США чинитимуть тиск в цьому питанні.

"Якщо ми не підемо далі і не тиснутимемо щодо санкцій і жорсткого підходу до агресора, буде погано. Можливо, США тиснутимуть, але, гадаю, ми тут непохитні", – заявила Ругінене.

Інга Ругінене наголосила, що не підтримує ідею послаблення санкцій проти Білорусі та Росії й вважає, що наступний пакет має бути навіть жорсткішим.

На питання про можливий зв’язок між санкційною політикою та переговорами з США щодо подальшого перебування американських військ у Литві, Ругінене зазначила: "Безумовно, про це можна було б розмовляти".

Що відомо про скасування санкцій проти Білорусі

Заява литовської прем’єрки прозвучала на тлі останніх дипломатичних зрушень у відносинах Вашингтона та Мінська.

Так, 11 вересня заступник спецпосланця президента США Джон Коул під час зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську підтвердив зняття санкцій із білоруської авіакомпанії "Белавіа".

При цьому Лукашенко раніше заявляв, що головною метою для нього залишається скасування американських обмежень на експорт білоруських калійних добрив. Найкоротший шлях їхнього експорту пролягає через литовський порт у Клайпеді, однак цей транзит блокується санкціями ЄС.

Литва послідовно виступає за їх збереження, наголошуючи, що економічний тиск на Мінськ та Москву залишається ключовим інструментом впливу на агресорів.