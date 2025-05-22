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Тиск на Росію, саміт й не тільки. Зеленський переговорив з прем'єр-міністром Греції

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський переговорив з головою грецького уряду Кіріакосом Міцотакісом. Порушили низку питань, серед яких посилення тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час розмови: 

  • Зеленський розповів Міцотакісу про контакти з європейськими партнерами та президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом. Відзначив важливість посилення тиску на Росію, а також запровадження додаткових санкцій; 
  • президент України подякував Кіріакосу й усьому Європейському союзу (ЄС) за 17-й пакет санкцій проти країни-терориста. 

"Москва має бути позбавлена всього, що дає змогу фінансувати вбивства. Греція поділяє нашу позицію і сприятиме посиленню тиску", - написав президент. 

Також сторони обговорили підтримку України, її армії, оборонного виробництва та протиповітряної оборони (ППО). 

"Запросив узяти участь в саміті Україна - Південно-Східна Європа. Кіріакос підтвердив, що приїде. Дякую", - відзначив Зеленський. 

Підтримка України з боку Греції

Греція проявила солідарність з Україною після початку повномасштабної війни, засудивши агресію та заявивши про підтримку територіальної цілісності країни. Афіни долучились до міжнародних зусиль, спрямованих на допомогу Україні й виступали за збереження миру та стабільності в Європі.

Як писало The New York Times, цього літа Україна може отримати систему ППО Patriot з Ізраїля. Ще одну систему може надати Німеччина або Греція.

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