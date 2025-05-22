Тиск на Росію, саміт й не тільки. Зеленський переговорив з прем'єр-міністром Греції

Підтримка України з боку Греції

Греція проявила солідарність з Україною після початку повномасштабної війни, засудивши агресію та заявивши про підтримку територіальної цілісності країни. Афіни долучились до міжнародних зусиль, спрямованих на допомогу Україні й виступали за збереження миру та стабільності в Європі.

Як писало The New York Times, цього літа Україна може отримати систему ППО Patriot з Ізраїля. Ще одну систему може надати Німеччина або Греція.

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