Давление на Россию, саммит и не только. Зеленский переговорил с премьер-министром Греции

Поддержка Украины со стороны Греции

Греция проявила солидарность с Украиной после начала полномасштабной войны, осудив агрессию и заявив о поддержке территориальной целостности страны. Афины присоединились к международным усилиям, направленным на помощь Украине и выступали за сохранение мира и стабильности в Европе.

Как писало The New York Times, этим летом Украина может получить систему ПВО Patriot из Израиля. Еще одну систему может предоставить Германия или Греция.

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