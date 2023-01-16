Тиск на РФ та ключові проблеми: Зеленський провів переговори з головою ОБСЄ

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі. Однією з тем обговорень став тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Президент у ході переговорів зазначив, що Україна вдячна ОБСЄ за підтримку нашої країни, починаючи з 2014 року, коли російські війська розпочали окупацію.

Глава держави висловив сподівання, що під час македонського головування ОБСЄ використовуватиме всі засоби для тиску на Росію, у тому числі у питанні припинення порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях.

"Потребуємо збільшення уваги ОБСЄ до двох ключових проблем: примусової депортації жінок і дітей на територію РФ та умов утримання українських військовополонених. Це для нас дуже важливі речі", - підкреслив Зеленський.

Також він запросив ОБСЄ взяти участь у реалізації української "формули миру".

При цьому Османі запевнив, що питання безпеки України є головним пріоритетом його головування, а допомогу нашій країні Північна Македонія надаватиме до перемоги над Росією.