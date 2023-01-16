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Давление на РФ и ключевые проблемы: Зеленский провел переговоры с главой ОБСЕ

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Киев, Понедельник 16 января 2023 20:02
Давление на РФ и ключевые проблемы: Зеленский провел переговоры с главой ОБСЕ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава ОБСЕ Буяр Османи (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. Одной из тем обсуждений стало давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент в ходе переговоров отметил, что Украина благодарна ОБСЕ за поддержку нашей страны, начиная с 2014 года, когда российские войска начали оккупацию.

Глава государства выразил надежду, что во время македонского председательства ОБСЕ будет использовать все средства для давления на Россию, в том числе в вопросе пресечения нарушений прав человека на временно оккупированных территориях.

"Нуждаемся в увеличении внимания ОБСЕ к двум ключевым проблемам: принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных. Это для нас очень важные вещи", - подчеркнул Зеленский.

Также он пригласил ОБСЕ принять участие в реализации украинской "формулы мира".

При этом Османи заверил, что вопрос безопасности Украины является главным приоритетом его председательства, а помощь нашей стране Северная Македония будет оказывать до победы над Россией.

Напомним, сегодня, 16 января, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл с визитом в Киев.

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