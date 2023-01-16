Давление на РФ и ключевые проблемы: Зеленский провел переговоры с главой ОБСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи. Одной из тем обсуждений стало давление на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Президент в ходе переговоров отметил, что Украина благодарна ОБСЕ за поддержку нашей страны, начиная с 2014 года, когда российские войска начали оккупацию.
Глава государства выразил надежду, что во время македонского председательства ОБСЕ будет использовать все средства для давления на Россию, в том числе в вопросе пресечения нарушений прав человека на временно оккупированных территориях.
"Нуждаемся в увеличении внимания ОБСЕ к двум ключевым проблемам: принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных. Это для нас очень важные вещи", - подчеркнул Зеленский.
Также он пригласил ОБСЕ принять участие в реализации украинской "формулы мира".
При этом Османи заверил, что вопрос безопасности Украины является главным приоритетом его председательства, а помощь нашей стране Северная Македония будет оказывать до победы над Россией.
Напомним, сегодня, 16 января, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл с визитом в Киев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.