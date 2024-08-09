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У Сумській області є необхідність в евакуації 20 тисяч людей: як виїхати з небезпечних зон

Сумська область , П'ятниця 09 серпня 2024 15:33
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У Сумській області є необхідність в евакуації 20 тисяч людей: як виїхати з небезпечних зон Фото: евакуація Сумської області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Ярослава Борзова

У Сумській області продовжується евакуація цивільного населення. За попереднім підрахунком, є потреба транспортування у безпечні місця близько 20 тисячі людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що групи поліції та ДСНС транспортують та супроводжують людей, зокрема сім’ї з дітьми та літніх людей. Поліцейські здійснюють супровід евакуаційних колон, забезпечують правопорядок у місцях попереднього збору та допомагають громадянам.

"За детальною інформацією про час і місце збору та щодо запису на евакуацію звертайтеся до голів та старост громад", - йдеться в повідомленні.

З усіх питань щодо евакуації з прикордоння Сумського району у МВС рекомендують звернутися до оперативного чергового евакуаційного Штабу Сумської районної військової адміністрації за номером - 0506507083.

Евакуація Сумської області

Як повідомлялось вчора у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району буде проведена обов'язкова евакуація населення.

Евакуаційні дії запроваджено на тлі посилення обстрілів РФ через прорив суміжної Курської області в РФ.

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Міністерство внутрішніх справ України Сумська область Евакуація
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