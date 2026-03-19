"Тиск матиме зворотній ефект": Ер-Ріяд попередив про можливі військові дії проти Ірану

"Сьогоднішнє послання Ірану було досить чітким… Я не можу вважати удар по Ер-Ріяду випадковим, хоча низка дипломатів зустрічається з ними", - сказав міністр закордонних справ країни через кілька годин після ударів балістики над Ер-Ріярдом.

"Вони не вірять у розмови зі своїми сусідами. Вони намагаються тиснути на своїх сусідів. І що я можу категорично сказати, це не спрацює", - підсумував він.

Також він зазначив, що Саудівська Аравія "не збирається піддаватися тиску".

"Ми залишаємо за собою право вживати військовії дії, якщо вважатимемо це за необхідне, і якщо настане час, керівництво Королівства прийме необхідне рішення. Ми не будемо ухилятися від захисту нашої країни та наших економічних ресурсів", - додав принц Фейсал бін Фархан ас-Сауд.