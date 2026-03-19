"Давление будет иметь обратный эффект": Эр-Рияд предупредил о возможных военных действиях против Ирана

"Сегодняшнее послание Ирана было достаточно четким... Я не могу считать удар по Эр-Рияду случайным, хотя ряд дипломатов встречается с ними", - сказал министр иностранных дел страны через несколько часов после ударов баллистики над Эр-Риярдом.

"Они не верят в разговоры со своими соседями. Они пытается давить на своих соседей. И что я могу категорически сказать, это не сработает", - подытожил он.

Также он отметил, что Саудовская Аравия "не собирается поддаваться давлению".

"Мы оставляем за собой право предпринимать военные действия, если посчитаем это необходимым, и если наступит время, руководство Королевства примет необходимое решение. Мы не будем уклоняться от защиты нашей страны и наших экономических ресурсов", - добавил принц Фейсал бин Фархан ас-Сауд.