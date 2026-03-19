RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Давление будет иметь обратный эффект": Эр-Рияд предупредил о возможных военных действиях против Ирана

05:47 19.03.2026 Чт
2 мин
Саудовская Аравия дает понять Тегерану, что сможет за себя побороться
aimg Маловичко Юлия
Фото: солдаты Саудовской Аравии (Getty Iamges)

Саудовская Аравия оставляет за собой право предпринять военные действия против Ирана, если это будет сочтено необходимым.

Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан ас-Сауд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сегодняшнее послание Ирана было достаточно четким... Я не могу считать удар по Эр-Рияду случайным, хотя ряд дипломатов встречается с ними", - сказал министр иностранных дел страны через несколько часов после ударов баллистики над Эр-Риярдом.

"Они не верят в разговоры со своими соседями. Они пытается давить на своих соседей. И что я могу категорически сказать, это не сработает", - подытожил он.

Также он отметил, что Саудовская Аравия "не собирается поддаваться давлению".

"Мы оставляем за собой право предпринимать военные действия, если посчитаем это необходимым, и если наступит время, руководство Королевства примет необходимое решение. Мы не будем уклоняться от защиты нашей страны и наших экономических ресурсов", - добавил принц Фейсал бин Фархан ас-Сауд.

Как известно, из-за конфликта на Ближнем Востоке, в который была втянута Саудовская Аравия, Эр-Рияд закрыл свой крупнейший нефтеперерабатывающий завод.

Несмотря на то, что Иран публично признает только удары по военным объектам США в странах Ближнего Востока и Персидского залива. Также страна не раз попадала под обстрелы Ирана, которые приводили к разрушению нефтяной инфраструктуры.

Еще мы писали, что Саудовская Аравия экстренно усиливает свою армию, чтобы противостоять Тегерану, поэтому готовится к масштабной закупке дронов в Украине, которые славятся на весь мир.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИранСаудовская Аравия