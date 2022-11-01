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Тиск на Європу. У ЗСУ відреагували на перекидання "Кинджалів" до Білорусі

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Вівторок 01 листопада 2022 14:33
Тиск на Європу. У ЗСУ відреагували на перекидання "Кинджалів" до Білорусі Фото: російська гіперзвукова ракета "Кинжал", обладнана на МіГ-31К (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Гіперзвукові ракети "Кинджал", які Росія перекинула до Білорусі, не несуть додаткової загрози для України. Такий крок, мабуть, є спробою Росії натиснути на Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, як перекидання "Кинджалів" до Білорусі може вплинути на ситуацію в українському небі, Гнат сказав: "Вплинути може зменшення кількості цих "Кинджалів" або їхня повна відсутність".

Він зазначив, що ракети "Кинджали" летять на відстань до 1000 кілометрів і запускаються з літака. У зв'язку з цим вони однаково загрожують Україні незалежно від того, де зберігаються ракети, або від того, де знаходиться літак - в РФ, Білорусі або тимчасово окупованому Криму.

"Переживання на території Білорусі - це більше загроза не так Україні, як брязкання цією зброєю на адресу західних країн, Європи", - пояснив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка повідомила, що російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Вони можуть зберігатися на аеродромі Мачуліщі. Проте запаси цих снарядів дуже обмежені.

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