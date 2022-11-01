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Давление на Европу. В ВСУ отреагировали на переброску "Кинжалов" в Беларусь

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Вторник 01 ноября 2022 14:33
Давление на Европу. В ВСУ отреагировали на переброску "Кинжалов" в Беларусь Фото: российская гиперзвуковая ракета "Кинжал", оборудованная на МиГ-31К (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые Россия перебросила в Беларусь, не несут дополнительной угрозы для Украины. Такой шаг, вероятно, является попыткой России надавить на Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

Отвечая на вопрос, как переброска "Кинжалов" в Беларусь может повлиять на ситуацию в украинском небе, Игнат сказал: "Повлиять может уменьшение количества этих "Кинжалов" или их полное отсутствие".

Он отметил, что ракеты "Кинжалы" летят на расстояние до 1000 километров и запускаются с самолета. В связи с этим они одинаково угрожают Украине, независимо от того, где хранятся ракеты, или от того, где находится самолет - в РФ, Беларусь или временно оккупированном Крыму.

"Пребывание на территории Беларуси - это больше угроза не так Украине, как бряцание этим оружием в адрес западных стран, Европы", - объяснил представитель Воздушных сил.

Напомним, сегодня британская разведка сообщила, что российские войска, вероятно, перебросили в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Они могут храниться на аэродроме Мачулищи. Однако запасы этих снарядов очень ограничены.

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