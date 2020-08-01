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Боевики в пятницу четыре раза нарушили перемирие на Донбассе

Донбасс, Суббота 01 августа 2020 07:16
Боевики в пятницу четыре раза нарушили перемирие на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе ( lickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Украинские военные огонь не открывали

За прошедшие сутки, 31 июля, пророссийские боевики четыре раза нарушили договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Вражеские провокации с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксировали в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.

"Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

В штабе ООС уверяют, что ситуация полностью контролируется.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала 123 нарушений на Донбассе за четыре дня перемирия.

На Донбассе с 27 июля вступило в силу всеобщее перемирие.

При этом ежедневно на Донбассе боевики совершают несколько неприцельных обстрелов позиций украинских военный, которые, в свою очередь, в Вооруженных силах Украины называют несистемными и контролируемыми.

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